Бойцы Тактической Группы "Адам" применили FPV-дрон и уничтожили МТ-ЛБ оккупантов (видео)

Технику российские захватчики пытались спрятать среди густой растительности, но им этого сделать не удалось.

Российские оккупанты пытались спрятать свою МТ-ЛБ, но им этого сделать не удалось. Результаты работы сводная Тактическая Группа "Адам" опубликовала в Facebook.

На видео бойцы зафиксировали вражескую технику среди густой растительности. Впоследствии украинские защитники применили FPV-дрон.

"Вражеская МТЛБ пыталась спрятаться от наших FPV дронов — не получилось", — говорится в сообщении.

Уничтожение техники РФ в сентябре

Украинские войска и в дальнейшем эффективно уничтожают технику РФ и личный состав. Тероборона Закарпатья показала применение FPV-дрона против комплекса "Муром-П". Россияне потеряли редкую технику, ведь комплекс наблюдения "Муром-М" может обнаружить человека на расстоянии до 10 км благодаря обычной камере, а также до 4 км с помощью установленного тепловизора.

Также 11 сентября воинами 77-й бригады ДШВ был обезврежен вражеский "Орлан". Скоординированные усилия специалистов подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны бригады позволили достичь положительного результата в уничтожении техники.

"Грады" ВСУ 10 сентября точно ликвидировали склады с горючим и боеприпасами российских войск, которые были сосредоточены на территории ныне оккупированного города Соледар. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад боекомплекта российских захватчиков.

Напомним, 14 сентября бойцы 14 бригады применили ЗРК "Стрела-10" и сбили "Орлан". Украинские защитники зафиксировали вражеский объект и решили применить систему ПВО, а результат оказался удачным.