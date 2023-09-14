Украина вернула еще 11 детей с оккупированной части Херсонщины, — ОВА

С начала 2023 года Украине удалось вернуть 112 похищенных детей Херсонщины. У большинства из них есть родители.

Одиннадцать детей из Херсонской области 14 сентября вернулись со временно оккупированного левобережья, сообщает Херсонская областная военная администрация (ОВА) в телеграм-канале. Самому младшему ребенку три года, а среди 11 юных жителей Херсонщины только у двоих нет родителей.

"Одиннадцать детей из Херсонской области — снова дома. Их удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию со временно оккупированного левобережья Херсонской области", — говорится в сообщении.

Над освобождением похищенных детей напряженно работали организация Save Ukraine, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Минреинтеграции, ОС "Украинская сеть за права ребенка", органы опеки и попечительства, службы по делам детей.

Похищение украинских детей — что известно

С самого начала российской агрессии в Украине РФ депортировала на подконтрольные территории тысячи украинских детей, и сейчас эта цифра колеблется от более 19,5 тысяч до 307 тысяч, по информации, опубликованной в Википедии. Детей вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точно известно о более 19,3 тысячи детей, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по вопросу похищения Россией детей с оккупированных территорий Украины и рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы сделать невозможным возвращение украинских детей на родину. После принудительного вывоза детей оккупанты отдают их на усыновление в российские семьи, предоставляют им российское гражданство и препятствуют воссоединению с родителями и родственниками. Похищенные дети подвергаются русификации, что может считаться актом геноцида, поскольку имеет целью стереть их национальную идентичность.

В Госдуме РФ официально признали, что с 2014 года в Россию депортировали 700 тысяч украинских детей, однако РФ не предоставляет никаких данных о них: неизвестно, где они находятся и в каких условиях. Также стало известно, что россияне используют детский труд и милитаризируют украинских детей на временно оккупированных территориях. Позже выяснилось, что к депортации украинских детей причастна и Беларусь. Еще в начале лета белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

Мировое сообщество осудило эти действия российских властей, объявив их военными преступлениями. Так, проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом, единогласно поддержал Сенат США, а ООН заявила, что эти депортации являются военными преступлениями, что обвинения достоверны, и российские власти отправляли украинских детей в Россию на усыновление в рамках масштабной программы. Признала геноцидом депортацию украинских детей и Парламентская ассамблея Совета Европы. Международный уголовный суд выдал ордера на арест действующего президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой именно из-за незаконной депортации украинских детей.

Однако Украина продолжает бороться за каждого ребенка. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, уже разработан механизм возвращения украинских детей в несколько этапов, однако дело продвигается не так быстро, как этого хочет украинская сторона.

Напомним, Фокус писал, что 13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий и регионов России. 12 сентября Украина вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонской, Луганской и Запорожской областей. 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, которые находились во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допросы по надуманным обвинениям.

В целом только команде благотворительной организации Save Ukraine на сегодня удалось вернуть в Украину 161 ребенка.