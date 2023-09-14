Позор российской ПВО: польские эксперты оценили эффективность ударов по Севастополю (фото)

Аналитики отметили, что атака 13 сентября стала несомненно имиджевым провалом российской ПВО, который подтолкнет украинские силы к нанесению аналогичных ударов.

Украинские военные для ударов по Севастопольскому судоремонтному заводу 13 сентября вовсе не использовали какую-то уникальную тактику и неизвестные в России ракеты. Несмотря на это, россияне не смогли предотвратить атаку, что выставляет в невыгодном свете как используемые ими системы ПВО, так и саму тактику их применения. О том, почему россияне не смогли предотвратить удар по кораблям Черноморского флота говорится в материале Defence 24.

Польские обозреватели пишут, что на протяжении нескольких десятилетий воздушные атаки происходят по одной и той же схеме — сначала провоцируется ПВО с целью выявления занимаемых ею боевых позиций, затем оборона нейтрализуется, и, наконец, наносится полноценный удар по наиболее важным целям.

Несмотря на несущественные различия в такой схеме, которая применялась в том или ином вооруженном конфликте последних лет, российские военные наверняка знали базовые принципы и не могли не учитывать это при организации своей обороны.

Что произошло в Севастополе

"Сентябрьская атака на Севастополь убедительно доказала, что россияне ничего не могут противопоставить даже относительно легким для борьбы крылатым ракетам, несмотря на то, что знали о возможности атаки", — отметили эксперты.

Они предположили, что сначала ВСУ спровоцировали российские средства воздушной защиты, запустив в сторону Крыма старые ракеты С-200, переоборудованные в класс "земля-земля" после чего последовала атака противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM по радарам ПВО. И в финальной стадии был нанесен удар ракетами Storm Shadow (или SCALP-EG), которые поразили именно те корабли, которые стояли в доке: подводную лодку "Ростов на Дону" и десантный корабль "Минск".

Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM

Россияне, конечно, хвастаются, что им удалось сбить большую часть подлетающих ракет. Но это не отменяет того факта, что как минимум три ракеты попали в цель и поразили ее в упор", — подчеркнули обозреватели.

Низкая эффективность противовоздушных систем

Однако проблема для россиян заключается не только в том, что их противовоздушная оборона была прорвана, но и в том, что они не смогли извлечь эффективных уроков из предыдущих успешных украинских атак. Возможно, это связано с тем, что их зенитные системы, такие как С-300 и С-400 просто оказываются неэффективными против западного воздушного оружия.

Ракета SCALP-EG

Кроме того у ВС РФ есть проблемы с системами управления, которые способны на раннем этапе предупредить о приближающейся угрозе, что позволяет активизировать все средства. А ведь российские военные хвастались наличием систем раннего предупреждения.

Единственные средства, которые теоретически могут противостоять украинским атакам — это комплексы малой дальности "Панцирь-С1" и "Тор". Однако вполне вероятно, что они действуют не в системе, а полностью автономно — просто стреляют по тому, что видят сами. Об этом и свидетельствует тот факт, что минимум три ракеты прорвали оборону россиян.

Тактическая ракета MGM-140 ATACMS

"Атака на Севастополь, несомненно, является имиджевым провалом российской ПВО. Успех подтолкнет украинцев к нанесению аналогичных ударов, тем более что в ближайшее время на их вооружении появятся ракеты большой дальности MGM-140 ATACMS", — подытожили эксперты.

Напомним, Минобороны РФ подтвердили факт нанесения ущерба двум объектам Черноморского флота и сообщили, что корабли подлежат восстановлению, после чего они должны вернуться в строй.

Между тем, по данным ресурса ORYX, речь идет не о повреждениях кораблей, а об их уничтожении. В частности отмечалось, что подводная лодка была затоплена, а большой десантный корабль получил повреждения, после которых его невозможно восстановить.