Комбинированный удар: пограничники уничтожили опорный пункт россиян вблизи Бахмута (видео)

В блиндаже, куда попала артиллерийская мина военнослужащих Государственной пограничной службы, находилось по меньшей мере трое захватчиков.

Подразделения Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) продолжают уничтожать врага. Военнослужащие показали, как на Бахмутском направлении сначала с дронов, а затем из минометов уничтожили вражеский опорный пункт. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Как отмечают пограничники, на днях на Бахмутском направлении одно из их подразделений скомбинировало удар по опорному пункту врага.

"Для огневого поражения охранники границ применили БПЛА с системами сброса боеприпасов и минометные расчеты", — говорится в сообщении.

Сбросом гранат с воздуха украинские защитники заставили вражескую пехоту укрыться в блиндаже, а через несколько минут точным обстрелом из миномета похоронили личный состав врага, разрушив это сооружение.

Благодаря наблюдению с дрона известно, что в блиндаже, куда попала артиллерийская мина, находилось по меньшей мере трое захватчиков.

Напомним, что сегодня, 14 сентября, бойцы Тактической Группы "Адам" применили FPV-дрон и уничтожили МТ-ЛБ оккупантов . Технику российские захватчики пытались спрятать среди густой растительности, но им этого сделать не удалось.

11 сентября тероборона Закарпатья показала применение FPV-дрона против комплекса "Муром-П". Россияне потеряли редкую технику, ведь комплекс наблюдения "Муром-М" может обнаружить человека на расстоянии до 10 км благодаря обычной камере, а также до 4 км с помощью установленного тепловизора.

В тот же день воинами 77-й бригады ДШВ был обезврежен вражеский "Орлан". Скоординированные усилия специалистов подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны бригады позволили достичь положительного результата в уничтожении техники.

"Грады" ВСУ 10 сентября точно ликвидировали склады с горючим и боеприпасами российских войск, которые были сосредоточены на территории ныне оккупированного города Соледар. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад боекомплекта российских захватчиков.