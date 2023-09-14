Начальника ТЦК из Харьковской области взяли под стражу до ноября: суд назвал сумму залога

На судебном слушании прокуратура Харьковской области требовала, чтобы мера пресечения для Руслана Мазовецкого была в виде держания под стражей, чтобы он никак не мог воспользоваться служебным положением. Подозреваемый свою вину отрицает.

В Киевском районном суде города Харьков избрали меру пресечения для начальника Чугуевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), полковнику Руслану Мазовецкому. Его подозревают в подделке документов для избежания мобилизации. Об этом сообщает издание "Суспiльне" 14 сентября.

Судебное слушание полковника Мазовецкого: позиция прокуратуры

Отмечается, что прокуратура требовала от судьи выбрать меру пресечения для подозреваемого в виде держания под стражей. Прокурор Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Сергей Григорьев во время слушания детально рассказал, почему необходимо избрать именно такой вид наказания.

"Руслан Мазовецкий может скрываться от следствия, что подтверждается тем, что он служит по контракту, является офицером резерва. Мужчина может в любое время сменить место жительства и уехать в другой регион из-за боевых действий", — заявил Сергей Григорьев.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что подозреваемый в любой момент может воспользоваться своим служебным положением и связями и тем самым уничтожить доказательства, которые касаются этого производства. Сумму залога Сергей Григорьев попросил установить на уровне более 2 миллионов гривен.

Судебное слушание полковника Мазовецкого: позиция подозреваемого

Руслан Мазовецкий, которого подозревают в том, что он подделывал документы и отдавал им мужчинам для уклонения от мобилизации, не согласен с тем, в чем его пытаются обвинить.

"С первых дней полномасштабного вторжения я создал и возглавлял роту охраны, которая была боевым подразделением. В дальнейшем я был командиром отряда, который проводил разведывательные действия. Функциональные обязанности начальника Чугуевского РТЦК я полтора года не выполнял. Прокуратура не обосновывает моих действий", — заявил во время слушания Руслан Мазовецкий.

Судебное слушание полковника Мазовецкого: решение суда

В результате ходатайство прокуратуры удовлетворили. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 52 дня — до 4 ноября. Мазовецкому определили сумму залога в размере 2 миллионов 147 тысяч 200 гривен. Подозреваемый заявил, что у него нет возможности выплатить эту сумму и по-прежнему не согласен с решением суда.

Его адвокат Владимир Романченко добавил, что выдвинутое подозрение не соответствует закону, а сумма залога не соответствует финансовому положению Руслана Мазовецкого.

Суд избрал меру пресечения для главы ТЦК в Харьковской области Фото: Суспільне Харків Суд избрал меру пресечения для главы ТЦК в Харьковской области Фото: Суспільне Харків Суд избрал меру пресечения для главы ТЦК в Харьковской области Фото: Суспільне Харків

Напомним, 13 сентября сообщалось, что СБУ задержала главу ТЦК и филиала университета, которые вывозили уклонистов за границу. Стоимость "услуг" по выезду из страны составляла от 800 до 8 000 американских долларов и зависела от срочности и наличия посредников, рассказали правоохранители.