В последнее время все ухудшилось: ВСУ обеспечены качественными турникетами на 5%, — парамедик (видео)

Все инициативы по проверке жгутов, чтобы не было китайских турникетов, закончились тем, что начмеды получили строгие выговоры, говорит председатель Всеукраинского союза парамедиков.

Бойцы ВСУ не имеют достаточного количества качественных турникетов и обеспечены не на 100% ими, а на 0%. Об этом заявил председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус, сообщает "Эспрессо".

"Наша армия обеспечена медициной процентов на 5 максимум, это так раньше было. За последние пару месяцев все ухудшилось. Все инициативы по проверке жгутов, чтобы не было китайских турникетов, закончились тем, что начмеды получили строгие выговоры. Их заставляли молчать и написать, что у всего боевого состава американские жгуты. Нормальных жгутов у нас 5 %, а остальные — это какие-то ФОПы, в частности, китайские, которые не работают. И из-за этого наши солдаты умирают", — сказал Вус.

Он говорит, что в Украине производят более 150 видов турникетов, но только 2 марки являются качественными — это "Сич" и "Днепр".

"К сожалению, у нашей армии 158 этих нехороших жгутов. На каждого раненого бойца используется до 8 турникетов в день. На фронте каждый день используется примерно 1000 жгутов. И их нужно колоссальное количество. А еще нужно большое количество средств для тампонирования раны, для пневмоторакса и тому подобное. Для чего эти отписки Минобороны? Если люди, которые имеют отношение к войне знают, что мы обеспечены на 0%, а не на 100%", — подчеркнул парамедик.

Что говорят в Минобороны Украины

1 сентября в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Минобороны получало заявки от бригад по заказу аптечки, которые содержали турникеты. Она отметила, что в мире не существует стандартов качественных турникетов.

"Сегодня Министерство здравоохранения работает именно на то, чтобы этот стандарт создать. И когда он будет создан, тогда можно будет компетентно говорить о качестве или некачественности турникетов. Я хочу напомнить, что Министерство обороны не закупает медицинские средства — их закупает командование Медицинских сил. Сейчас ситуация будет меняться и будут передаваться все закупки в агентство тыловых закупок Министерства обороны, но пока это еще не произошло", — рассказала Анна Маляр.

Она добавила, что аптечки не закупались командованием Медицинских сил, а они предоставлялись как международная техническая помощь.

"Из всего огромного объема аптечек, которые сегодня находятся у почти миллионной армии на руках, только 46 тысяч были реально закуплены. Все остальные — это международная помощь, которая предоставлялась нам западными партнерами и которые комплектовали эти аптечки в соответствии с их требованиями и стандартами. Но вместе с тем на переднем крае есть, безусловно, и аптечки, предоставленные и волонтерами, и различными организациями, различными фондами. Поэтому как только будет создан стандарт, по которому можно будет определить качество турникетов, это будет сделано", — подчеркнула Маляр.

Напомним, что майор медицинской службы 82-й ОДШБр Антон Шевчук отказался принимать аптечки, после того, как заметил некачественные турникеты. Из-за этого ему объявили выговор.

Ранее сообщалось, что на 2023 год Командование Медицинских сил не закупило для военных ни одной аптечки, поскольку они поступают через Международную техническую помощь и не проверяются на качество.