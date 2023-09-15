Не теряем точность: как украинские артиллеристы учатся воевать "солянкой" из западных систем

Чтобы точно вести огонь по позициям противника в Украине создали специальный полигон, где специалисты собирают данные о баллистических характеристиках тех или иных боеприпасов. После испытаний данные передаются артиллеристам на передовой, которые потом не бояться ошибиться при выстреле.

Образцы западной артиллерии, которые были предоставлены Украине, имеют калибр 155 мм. Но в разных странах выпускаются снаряды с разными характеристиками, поэтому украинские бойцы тщательно и методично собирает данные о своей "солянке" из западных пушек и боеприпасов, чтобы артиллерийские расчеты могли точно вести огонь по целям. Об этом 14 сентября рассказал офицер Главного управления ракетных войск и полевой артиллерии Украины подполковник Юрий Пацкан, передает Defence One.

Речь идет о разном соотношении порохов в 155-мм боеприпасах. Если использовать на одном орудии снаряды разных стран, то это существенно влияет на расчет дальности стрельбы и выстрелы могут быть неточными.

Для решения этой проблемы Украина создала полигон, на котором работает команда, состоящая из специалистов по баллистике, IT-специалистов и метеорологов, рассказал журналистам издания Пацкан. Эта группа занимается сбором данных по пушкам, снятым с передовой с различными боеприпасами иностранного производства, а затем рассчитывает, какими баллистическими свойствами обладает снаряд одной страны при стрельбе из гаубицы другой страны.

"Полученные данные передаются украинским артиллеристам, что позволяет им уверенно использовать боеприпасы одной страны в пушках другой страны. Таким образом, артиллеристы не боятся ошибиться с дальностью стрельбы", — сказал Пацкан.

По его словам, украинские военные также пытается упростить логистику поставляемого из-за рубежа вооружения, распределяя его по группам. Например, подразделения могут использовать только американские гаубицы М777 или только польские самоходки Krab.

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