ВСУ уничтожили вторую РСЗО "Смерч" с начала полномасштабной войны (фото)
По открытым данным, оккупанты имеют около 100-110 РСЗО "Смерч". Первая установка была уничтожена еще в октябре 2022 года под Изюмом.
Украинские защитники уничтожили вторую реактивную систему залпового огня "Смерч" калибром 300 мм. Об этом сообщает боец с ником "внешний пилот" в X (ранее Twitter).
На фотографии изображено все, что осталось от РСЗО БМ-30 "Смерч". По словам военного, фотография была сделана не сегодня, но это вторая зафиксированная потеря "Смерча" с начала полномасштабной войны. Первое поражение было зафиксировано еще в октябре 2022 года в Харьковской области под Изюмом.
По данным Oryx, кроме одной пусковой российские оккупанты потеряли также транспортно-заряжающую машину к "Смерчу". Всего в российской армии есть около 100-100 РСЗО "Смерч". Одна пусковая имеет 12 неуправляемых реактивных снарядов калибром 300-мм. Максимальная дальность составляет 120 км.
Как пишет Defense Express, на фото видно указатель, характерный для украинского беспилотника Shark производства Ukrspecsystems. Украинская армия имеет десятки таких комплексов от волонтеров "Вернись живым".
Напомним, 3 июля росСМИ писали, что в РФ распродают имущество единственного производителя РСЗО "Смерч" и "Град" предприятия "Мотовилихинские заводы".
18 ноября в РФ заявили, что они выпускают "Торнадо-Г" и "Торнадос-С" в три смены.