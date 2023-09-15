ВСУ уничтожили вторую РСЗО "Смерч" с начала полномасштабной войны (фото)

По открытым данным, оккупанты имеют около 100-110 РСЗО "Смерч". Первая установка была уничтожена еще в октябре 2022 года под Изюмом.

Украинские защитники уничтожили вторую реактивную систему залпового огня "Смерч" калибром 300 мм. Об этом сообщает боец с ником "внешний пилот" в X (ранее Twitter).

На фотографии изображено все, что осталось от РСЗО БМ-30 "Смерч". По словам военного, фотография была сделана не сегодня, но это вторая зафиксированная потеря "Смерча" с начала полномасштабной войны. Первое поражение было зафиксировано еще в октябре 2022 года в Харьковской области под Изюмом.

По данным Oryx, кроме одной пусковой российские оккупанты потеряли также транспортно-заряжающую машину к "Смерчу". Всего в российской армии есть около 100-100 РСЗО "Смерч". Одна пусковая имеет 12 неуправляемых реактивных снарядов калибром 300-мм. Максимальная дальность составляет 120 км.

Сравнение кадров военного и фонда "Вернись живым" с БПЛА Shark

Как пишет Defense Express, на фото видно указатель, характерный для украинского беспилотника Shark производства Ukrspecsystems. Украинская армия имеет десятки таких комплексов от волонтеров "Вернись живым".

Напомним, 3 июля росСМИ писали, что в РФ распродают имущество единственного производителя РСЗО "Смерч" и "Град" предприятия "Мотовилихинские заводы".

18 ноября в РФ заявили, что они выпускают "Торнадо-Г" и "Торнадос-С" в три смены.