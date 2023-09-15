Обыск у нардепа Шуфрича: СБУ нашла документ со схемой "автономии Донбасса", – СМИ

По информации журналистов, в ходе обыска у политика нашли документ от 2014 года, подписанный Медведчуком и Шуфричем, согласно которому Донецкая и Луганская область должны войти в состав РФ как "края с широкой автономией".

У народного депутата Нестора Шуфрича, которого избрали в Верховную Раду от запрещенной после начала полномасштабного вторжения РФ партии ОПЗЖ, в ходе обыска нашли документ, в котором изложены планы относительно Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник в СБУ.

Обыск у Нестора Шуфрича Фото: Украинская правда

По информации, полученной от неназванного источника, в документе говорится, что Донецкую и Луганскую области Украины собирались переименовать в так называемые "края" и предоставить им широкую автономию. На территории образованных "краев" планировалось провести выборы, сформировать отдельное правительство и парламент.

Обыск у Нестора Шуфрича Фото: Украинская правда

Документ датирован июлем 2014 года и подписан лишенным на сегодняшний день украинского гражданства экс-нардепом Виктором Медведчуком и самим Нестором Шуфричем.

Обыск у Нестора Шуфрича Фото: Украинская правда

Обыск у Нестора Шуфрича Фото: Украинская правда

Напомним, в пятницу, 15 сентября, в СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины начала обыск в доме народного депутата Нестора Шуфрича. В ходе обыска обнаружили георгиевские ленты, медали и кители ВС РФ. Обыск проводится в рамках следственных мероприятий по делу о государственной измене.

Позже в СБУ официально подтвердили, что Нестору Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. По информации следствия, нардеп продвигал российские нарративы о "братских народах" и осуществлял подрывную деятельность против Украины.