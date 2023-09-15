Германия может временно предоставить дополнительные IRIS-T Украине, — депутат Бундестага (видео)

Германия продавала ранее IRIS-T Египту и Швеции, а теперь ведет переговоры, чтобы получить системы ПВО для Украины.

Украине могут предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T для временного пользования. Об этом заявил Омид Нурипур, член комитета Бундестага по обороне и председатель Партии зеленых, в эфире канала ZDF.

Представители ФРГ уже ведут переговоры с другими государствами для реализации инициативы. Он отметил, что установки способны помочь прикрыть украинские города от ударов российских оккупантов.

Политик не назвал конкретные государства. Известно, что Германия продавала ранее IRIS-T Египту и Швеции.

"Конечно, Украине нужно значительно больше ракетных систем ПВО", — заявил политик.

Планы Германии по увеличению помощи Украине

11 сентября стало известно, что Германия поставит в Украину еще 40 единиц БМП Marder. По информации концерна Rheinmetall, общее количество машин Marder, которые военный концерн поставит в наше государство, увеличится до 80. За время эксплуатации эта техника несколько раз модернизировалась и улучшалась по боевым характеристикам.

Германия в сентябре передала Украине новый пакет помощи. В него вошли БМ Wisent 1 для разминирования и БМП Marder. Представители правительства Германии отметили, что в этом году Киев получил от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро.

Напомним, 4 сентября издание Bild сообщило, что Германия оттягивает поставки ракет Taurus в Украину. Бундестаг обвиняет в таких действиях канцлера Олафа Шольца. Журналисты издания отметили, что одной из причин, почему руководитель немецкого правительства не желает поставлять ракеты для ВСУ, является угроза атак по российской территории. Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Олаф Шольц — единственный, кто выступает против такой поставки.