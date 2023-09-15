Воинский учет для женщин: какие документы необходимо принести с собой в ТЦК

Украинкам рассказали, что перед походом в территориальные центры комплектования нужно подготовить целый перечень документов. После создания личного дела женщину отправят на медкомиссию.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. С 1 октября на воинский учет должны стать еще и определенные категории женщин. В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ рассказали, какие документы нужно иметь при себе для этого процесса.

7 октября 2022 года в Верховной Раде Украины приняли закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (регистр. №6482). В результате женщины определенных профессий должны встать по желанию на воинский учет.

Для того, чтобы пройти процедуру регистрации на воинский учет во время мобилизации женщинам необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с следующими документами:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный код;

документ о получении профессии;

справка по работе с указанием специальности;

свидетельство о рождении детей/документы об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

Сотрудники ТЦК должны завести личное дело, после чего направить женщину на медицинскую комиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе в период действия всеобщей мобилизации в Украине.

Напомним, 5 сентября сообщалось, кого из женщин в первую очередь поставят на воинский учет. В ТЦК должны прийти врачи, медсестры и фармацевты. Остальные женщины, чьи специальности связаны с военной сферой, могут сделать это добровольно.