Военный учет для женщин: кто имеет отсрочку и кого мобилизуют в ВСУ

На воинский учет должны стать все женщины медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты. Специальность учитывается по диплому и по фактическому месту работы.

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С 1 октября пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, должны стать на воинский учет. Начальница службы связей с общественность Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко заявила, что это не является мобилизацией женщин, а лишь выполнением изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" (рег. №6482). Об этом сообщило издание Zaxid.net.

"Постановка на воинский учет — это не мобилизация женщин медиков. Это выполнение изменения в Закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве", — сказала Мария Левко.

Она отметила, что на воинский учет должны стать все женщины медики — врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты. В частности, специальность учитывается по диплому и по фактическому месту работы. Кроме этого, по собственному желанию на учет могут стать женщины других специальностей, которые являются родственными с военной.

По словам Левко, женщины, которые станут на воинский учет, могут быть призваны на военную службу. Также их могут привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны Украины во время действия военного положения. Законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин, поэтому женщины будут выполнять воинский долг на равных началах с мужчинами.

Кого из женщин не призовут в ВСУ

Беременные женщины и те, которые находятся в декретном отпуске, считаются непригодными к военной службе в соответствии со статьей 73 расписания болезни согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Женщины-военнослужащие, которые уже призваны по мобилизации, могут уволиться со службы из-за беременности и пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, или если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

Также право на отсрочку от призыва имеют медики, которые воспитывают детей самостоятельно, имеют трех или более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, и если их муж служит в ВСУ.

Наказание за уклонение от постановки на воинский учет

В соответствии со статьей 210 УКУ об административных правонарушениях, на женщин, которые будут уклоняться от постановки на воинский учет может быть наложен штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850-1700 гривен — за нарушение правил воинского учета во время действия военного положения.

Напомним, в Сухопутных войсках ВСУ рассказывали, как женщинам стать на воинский учет с 1 октября, и какие нужно иметь с собой документы.

6 сентября член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, могут ли мобилизовать в ряды ВСУ военнообязанных женщин, которые станут на учет.