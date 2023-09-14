Військовий облік для жінок: хто має відстрочку та кого мобілізують до ЗСУ

На військовий облік повинні стати всі жінки медики, тобто лікарки, медсестри, стоматологині, акушерки, фармацевтки. Спеціальність враховується за дипломом та за фактичним місцем роботи.

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З 1 жовтня придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, повинні стати на військовий облік. Начальниця служби зв'язків із громадськість Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко заявила, що це не є мобілізацією жінок, а лише виконанням змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №6482). Про це повідомило видання Zaxid.net.

"Постановка на військовий облік — це не мобілізація жінок медиків. Це виконання зміни до Закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі", — сказала Марія Левко.

Вона зазначила, що на військовий облік повинні стати всі жінки медики — лікарки, медсестри, стоматологині, акушерки, фармацевтки. Зокрема, спеціальність враховується за дипломом та за фактичним місцем роботи. Крім цього, за власним бажанням на облік можуть стати жінки інших спеціальностей, які є спорідненими з військовою.

Зі слів Левко, жінки, які стануть на військовий облік, можуть бути призвані на військову службу. Також їх можуть залучити до виконання робіт із забезпечення оборони України під час дії воєнного стану. Законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків, тому жінки виконуватимуть військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками.

Кого з жінок не призвуть до ЗСУ

Вагітні жінки та ті, які перебувають у декретній відпустці, вважаються непридатними до військової служби відповідно до статті 73 розкладу хвороби згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Жінки-військовослужбовці, які вже призвані під час мобілізації, можуть звільнитися зі служби через вагітність та перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

Також право на відстрочку від призову мають медики, які виховують дітей самостійно, мають трьох чи більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, та якщо їхній чоловік служить в ЗСУ.

Покарання за ухилення від постановки на військовий облік

Відповідно до статті 210 ККУ про адміністративні правопорушення, на жінок, які ухилятимуться від постановки на військовий облік може бути накладено штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850-1 700 гривень — за порушення правил військового обліку під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, у Сухопутних військах ЗСУ розповідали, як жінкам стати на військовий облік з 1 жовтня, та які потрібно мати з собою документи.

6 вересня член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, чи можуть мобілізувати до лав ЗСУ військовозобов'язаних жінок, які стануть на облік.