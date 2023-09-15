Украина накануне Генассамблеи призывает исключить Москву из ООН, как поддержать петицию: инструкция

Перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке украинские политические деятели призвали исключить РФ из ООН. Инициативу поддержали президент Владимир Зеленский и нардеп Алексей Гончаренко.

ОО "Общественный хаб" совместно с руководством Украины предпринимают попытки доказать, что РФ не по праву занимает свое привилегированное место в Совбезе ООН и даже самой Организации, и добиться ее исключения.

С потерей статуса участницы ООН, РФ потеряет и свои возможности влияния на международной политической арене, что, в свою очередь, приблизит победу Украины, считают инициаторы общественной кампании #UnRussiaUN.

"Мы, в поддержку Президента Владимира Зеленского, создали петицию, в которой требуем от ООН предоставить документы, на основании которых Россия занимает место в Совбезе ООН и ООН вообще. Если таких документов нет, мы требуем прекратить фиктивное членство Российской Федерации в ООН", — говорится на сайте кампании.

В ООН РФ не место, т.к. статья 4 Устава ООН предполагает, что для нахождения среди стран-участниц ООН нужно остановить агрессивную войну в Украине и соблюдать международно признанные границы.

Петиция за то, чтобы лишить РФ места в ООН на Change.org набрала без малого 400 тысяч голосов. Ежедневно ее подписывает около тысячи человек.

Инициативу поддержали многие политические деятели, такие как глава Минцифры Украины Михаил Федоров. По его словам, то, что РФ находится среди стран ООН, представляется нелогичным и незаконным.

Всем тем, кто считает, что РФ не должна иметь ничего общего с главной миротворческой организацией мира, предлагает подписать петицию #UnRussiaUN.

Это же предложил сделать и нардеп Алексей Гончаренко и советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Исключить РФ из ООН: что нужно сделать?

1. Сделать сторис в Instagram с этой маской

2. Добавить к посту хештег #UnRussiaUN

3. Добавить ссылку на этот сайт https://unrussiaun.com/

4. Подписать петицию

Напомним, что 8 сентября на саммите "Двадцатки" генсек ООН оценил вероятность мирных переговоров Украины и РФ. По словам Антониу Гетерриша, страны решили продолжать войну — и мирное урегулирование в ближнесрочной перспективе не предвидится.

Также сообщалось, что есть доказательства, что Россия уже давно использует вооружение из КНДР против Украины.