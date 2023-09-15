Бельгия подготовила первую партию модернизированных бронемашин М113 для Украины, — СМИ

Боевые машины благодаря специалистам компании John Cockerill Defense получат соответствующее оснащение системы вооружения с дистанционным управлением и элементами для установки пулеметов калибра 12,7-мм или 7,62-мм.

Бельгия отправит первую партию из 10 бронемашин M113 в Украину. Об этом сообщило издание Force Operations Blog.

Компания John Cockerill Defense (JCD) модернизировала соответствующую технику. Инициатива по поставке нашему государству этой техники финансируется Нидерландами, Бельгией и Великим Герцогством Люксембург. Специалисты JCD изучают другие возможности для поддержки украинской армии.

Машины M113 планируют отремонтировать в соответствии с контрактом, полученным от Министерства обороны Бельгии. До конца ноября 2023 года 40 военно-транспортных машин M113 пройдут соответствующие процедуры замены деталей.

Эта техника будет участвовать в боях против российских оккупантов. Боевые машины получат соответствующее оснащение системы вооружения с дистанционным управлением и элементами для установки пулеметов калибра 12,7-мм или 7,62-мм.

"Первые образцы отправили бельгийской армии в конце августа, которая отвечает за их переправку в Украину", — информирует издание.

Бронемашины M113 на службе ВСУ

Португалия в июне передала Украине новую партию БТР M113 и прицепных гаубиц калибра 105 мм. Новая партия вооружений поступила в дополнение к 180 тонн боеприпасов 155-мм калибра и пяти бронированных машин медицинской помощи М577.

Австралия в мае направила в Украину крупную партию бронетранспортеров. Страна передала правительству Украины очередную партию бронированных машин. В целом это 14 бронетранспортеров M113 и 20 бронированных машин Bushmaster.

Напомним, в мае в соцсети показали перевернутый Bushmaster и подбитый БТР M113. Также было зафиксировано бронеавтомобиль Dingo ATF и МТ-ЛБ советского производства. Транспортные средства якобы были зафиксированы на дороге к Бахмуту.