M113 и Bushmaster: Австралия направила в Украину крупную партию бронетранспортеров

В австралийском Минобороны демонстративно подчеркнули, что схему доставки груза не раскрывают.

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Австралия передала правительству Украине очередную партию бронированных машин: 14 бронетранспортеров M113 и 20 бронированных машин Bushmaster. Об этом сообщил министр обороны Австралии Питер Даттон.

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По его словам, помимо этого в Украину отправили 60 паллетов с медицинскими принадлежностями и три паллеты с оборудованием для радиационного контроля и средствами индивидуальной защиты.

"Эта дополнительная помощь поддержит правительство Украины в ответ на жестокое, безжалостное и незаконное вторжение России", — подчеркнул Даттон.

[ + – ] Бронированные машины Bushmaster

Он отметил, что общая стоимость переданных машин составляет $60,9 млн, таким образом общий вклад Австралии в украинскую оборону превысил $285 млн. При этом министр заверил, что австралийское правительство и дальше продолжит поиск возможностей для оказания военной помощи Вооруженным Силам Украины.

Питер Даттон подчеркнул, что конкретное содержимое посылки и схемы доставки груза в Украину не раскрываются.

Напомним, после встречи в Германии 40 министров обороны разных стран, которые пообещали Украине оказать помощь, поставляя современное оружие, в Кремле пообещали не оставить это без внимания. 27 апреля президент России Владимир Путин пригрозил западным союзникам Украины нанести по ним удар.

Однако западные чиновники заметили, что в последние недели тактика Путина выглядит удивительно осторожной. Об этом свидетельствуют медленное наступление на востоке Украины, сдержанный подход к уничтожению украинской инфраструктуры и отказ от действий, которые могут привести к эскалации конфликта с НАТО. Эксперты отмечают, что хотя Путин делает воинственные заявления, его реальные действия указывают на то, что он не хочет спровоцировать более масштабную войну.

Как сообщал Фокус, в начале апреля Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью $38 млн.