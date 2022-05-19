M113 та Bushmaster: Австралія направила в Україну велику партію бронетранспортерів

В австралійському Міноборони демонстративно наголосили, що схему доставки вантажу не розкривають.

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Австралія передала уряду Україні чергову партію броньованих машин: 14 бронетранспортерів M113 та 20 броньованих машин Bushmaster. Про це повідомив міністр оборони Австралії Пітер Даттон.

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За його словами, крім цього, в Україну відправили 60 палет із медичним приладдям та три палети з обладнанням для радіаційного контролю та засобами індивідуального захисту.

"Ця додаткова допомога підтримає уряд України у відповідь на жорстоке, безжальне та незаконне вторгнення Росії", — наголосив Даттон.

[ + – ] Броньовані машини Bushmaster

Він зазначив, що загальна вартість переданих машин становить $60,9 млн, так загальний внесок Австралії в українську оборону перевищив $285 млн. Водночас міністр запевнив, що австралійський уряд і надалі продовжить пошук можливостей для надання військової допомоги Збройним Силам України.

Пітер Даттон наголосив, що конкретний вміст посилки та схеми доставки вантажу в Україну не розкриваються.

Нагадаємо, після зустрічі в Німеччині 40 міністрів оборони різних країн, які пообіцяли Україні надати допомогу, постачаючи сучасну зброю, у Кремлі пообіцяли не залишити це поза увагою. 27 квітня президент Росії Володимир Путін пригрозив західним союзникам України завдати по них удару.

Проте західні чиновники помітили, що в останні тижні тактика Путіна виглядає напрочуд обережною. Про це свідчать повільний наступ на сході України, стриманий підхід до знищення української інфраструктури та відмова від дій, які можуть призвести до ескалації конфлікту з НАТО. Експерти зазначають, що хоча Путін робить войовничі заяви, його реальні дії вказують на те, що він не хоче спровокувати масштабнішу війну.

Як повідомляв Фокус, на початку квітня Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю $38 млн.