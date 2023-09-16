Германия с партнерами собираются временно передать Украине системы IRIS-T
По словам зампреда комитета по обороне ФРГ Омида Нурипура, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. Системы IRIS-T помогают защитить города от российской агрессии.
Правительство Германии обсуждает с партнерами передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T на время. Об этом заявил глава партии зеленых, заместитель председателя комитета по обороне Омид Нурипур в эфире канала ZDF.
По словам Нурипура, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. Системы IRIS-T помогают защитить города от российской агрессии.
"Немецкое правительство также обсуждает это со странами-партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине", — сказал политик.
Нурипур не уточнил с какими конкретно партнерами Германия обсуждает передачу Украине новых комплексов противовоздушной обороны.
Что такое комплекс IRIS-T
Pенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Используется для уничтожения самолетов , вертолетов , беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Напомним, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ВСУ уничтожают системы ПВО в Крыму для более глобальных миссий. По его словам, оккупированный полуостров насыщен различными системами ПВО, которые якобы должны защищать от атак. Задача украинских защитников — расчистить воздушное пространство над Крымом.