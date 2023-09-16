Запустили 2 дрона: Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на Калужскую и Тверскую области

В ведомстве заявили, что ВСУ якобы запустили два дрона в сторону двух российских областей, однако силы ПВО РФ смогли их сбить.

Министерство обороны России обвинило Украину в атаке дронов на Калужскую и Тверскую области РФ в ночь на 16 сентября. Соответствующее сообщение появилось на официальном Telegram-канале ведомства в 06:37.

Сообщается, что ВСУ якобы запустили два дрона в сторону двух российских областей, однако силы ПВО РФ смогли их сбить.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", — заявило ведомство страны-агрессора.

Отметим, что власти Калужской и Тверской областей на момент написания новости не прокомментировали заявление Министерства обороны России.

Калужская и Тверская области на карте Фото: Google Maps

Напомним, что 14 сентября в России сообщили сразу о трех атаках беспилотников на Брянскую область. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что атаковали якобы украинские БПЛА. В Минобороны РФ подтвердили, но уничтожение лишь одного дрона.