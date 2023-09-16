Из каждых 100 мобилизованных осенью осталось 10-20 человек, — председатель Полтавского ТЦК

Подполковник Виталий Бережной отметил необходимость поддержки армии не только материально, но и людьми. Ведь большинство мобилизованных в прошлом году погибли, получили ранения или были выведены из строя по другим причинам.

Из каждых 100 человек, мобилизованных осенью 2022 года, осталось 10-20. Об этом рассказал начальник Полтавского областного ТЦК, подполковник Виталий Бережной во время 39-й сессии Полтавского городского совета VIII созыва 15 сентября 2023 года.

Украинский воин отметил необходимость обеспечения на территории соответствующих населенных пунктов ведения воинского учета военнообязанных призывников или других категорий и осуществления мероприятий для комплектования воинских частей ВСУ.

По словам Бережного, по состоянию на сейчас формирования нуждаются не только в материальной поддержке. В первую очередь им необходимо пополнение человеческих ресурсов. Из подразделений, которые осенью 2022 года, состояли из 100 человек, сейчас осталось 20 или 10. Остальные — погибшие, раненые, выведенные из строя, которые не могут выполнять задачи на тех или иных направлениях.

В частности, председатель ТЦК отметил, что город Полтава в части проведения мероприятий мобилизации в области находится на последнем месте после других районов. За сентябрь план выполнен на 13%. А на 15 сентября 2023 года выполнено лишь 8% планового задания, которое установлено Генштабом ВСУ.

39 сессия Полтавского городского совета VIII созыва 15.09 2023г.

Снайпер ВСУ Константин Прошинский подтвердил слова полтавского военкома о 80-90% потерь в украинской армии от мобилизованных осенью 2022 года.

"На самом деле это правдивые цифры, по нашему подразделению в том числе. У некоторых еще меньше", — написал воин, который находится под Бахмутом.

Фото: Скріншот

Напомним, враг начинает подготовку к мобилизации 2024 года.

Также Фокус писал о том, будут ли ограниченно годных мужчин отправлять в горячие точки фронта.