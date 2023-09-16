Потери на $2 млн: Генштаб показал "улов" роты "Ахиллес" в Донецкой области (видео)

Бойцы успешно применяли беспилотники, оснащенные ночной оптикой, против российских БМП-2, БРЭМ и БТР-80.

Украинские военные уничтожили технику россиян на 2 миллиона долларов. Об этом в субботу, 16 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Это произошло в Донецкой области. Украинские защитники с помощью дронов с ночной оптикой уничтожили вражескую технику, цена которой составляет около 2 млн долларов.

Генштаб также опубликовал видео, на котором можно увидеть работу ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Наши воины успешно применяли БпЛА против российских БМП-2, БРЭМ и БТР-80.

"БТР-80 — поврежден. Вооружение: пулемет 14.5 мм и 7.62 мм. Экипаж: 3 человека. Десант: 7 человек. БМП-2 — уничтожен. Вооружение: автоматическая пушка 30мм, ПТРК "Фагот". Экипаж: 3 человека. Десант: 8 человек. БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) — уничтожено", — рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Совокупная стоимость уничтоженной российской техники — около 2 млн долларов (более 75 млн гривен — ред.).

Напомним, аналитики из ISW в своем отчете от 16 сентября сообщали, что ВСУ успешно форсируют Днепр на Херсонщине.

Также Фокус писал о деталях операции уничтожения двух единиц Черноморского флота РФ в Севастополе в ночь на 13 сентября 2023 года.