Помогут ремонтировать технику на поле боя: Украина получила от США 3D-принтеры

В Пентагоне отмечают, что украинские военнослужащие уже прошли обучение, поэтому смогут эффективно применять новейшее оборудование.

Министерство обороны США передало на нужды ВСУ 3D-принтеры, которые могут печатать запчасти к технике прямо на поле боя. Об этом пишет "Голос Америки".

Помощник министра обороны США по закупкам и содержанию Уильям ЛаПлант рассказал о передаче принтеров украинским защитникам и отметил, что они уже закончили обучение на прошлой неделе.

Современные принтеры значительно ускорят ремонт техники ВСУ прямо на поле боя и откроют новые возможности для нашей армии.

Еще в августе 2023 года Пентагон поставил в Украину промышленные 3D-принтеры. Они примерно такого же размера, как грузовик.

Помощник министра обороны США отметил, что появление такой техники "меняет дело", ведь она открывает новые возможности, ускоряя ремонт прямо на поле боя.

"Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически производить детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", — добавил помощник министра обороны США по закупкам и содержанию.

В частности, Уильям ЛаПлант рассказал, что после начала большой войны украинцы начали самостоятельно печатать 3D-запчасти, не имея пакетов технических данных.

"Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение. Также мы навели с этим порядок вместе с другими странами. Теперь у них есть все пакеты технических данных", — добавил представитель американского Министерства обороны.

Напомним, американские генералы призывают увеличить помощь Украине.

Также Фокус писал о сумме, в которую оценивают помощь Украине от США по состоянию на середину сентября 2023 года.