"Х**лы недоделанные": Монтян пожаловалась, как росСМИ ненавидят жителей Донбасса (видео)

Бывшая жительница Киева, а ныне агитаторка за "русский мир", удивлена теми словами, которыми обзывают украинцев в росСМИ. Она шокирована, почему Кремль их за это не наказывает.

Российская пропагандистка Татьяна Монтян в эфире росСМИ начала жаловаться на неуважение со стороны россиян. Женщина длительное время находится на временно оккупированной части Донбасса и появляется в эфирах российского телевидения, рассказывая о необходимости оккупации Украины. Однако в одном из своих крайних эфиров она выразила определенное недовольство коллегами-пропагандистами. В частности, перечислила унизительные прозвища, которыми россияне обзывают украинцев. Фрагмент видео с ее жалобами обнародовал украинский журналист Денис Казанский в Twitter.

Монтян назвала пропагандистов из росСМИ "охранотой" и процитировала слова, которые услышала на российском телевидении — этими словами называли украинцев. В частности, фигурировали следующие выражения: "южнорусские", "х**лы недоделанные", "люди с не той генетикой".

По мнению коллаборационистки, это "разжигание вражды" и она возмущается тем, что это в России рассматривается как норма.

"Они целенаправленно разжигают ненависть и даже не скрываются. И никто их за это не "набутыливает", и все у них хорошо", — сказала Монтян во время разговора с коллегой-пропагандистом.

Татьяна Монтян — что о ней известно

Татьяна Монтян — 50-летняя украинская гражданка, которая некоторое время проживала в Киеве и занималась адвокатской деятельностью. Во время "Революции Достоинства" она осудила Майдан, и уже на второй год оккупации Россией части Донбасса перебралась на неподконтрольную Украине территорию. После этого регулярно появлялась в эфирах росСМИ: проводила антиукраинскую агитацию и отрицала территориальную целостность Украины. За это СБУ объявила ей о подозрении: женщину подозревают в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса.

Тем временем ВСУ продолжают освобождать Донбасс. В частности, 15 сентября стало известно об освобождении двух населенных пунктов к югу от Бахмута в Донецкой области. Сначала бойцы 3 штурмовой бригады выбили врага из Андреевки. Затем украинский флаг установили в Клещеевке.

Эксперт оценил вероятность возможного окружения Бахмута, который ВС РФ захватили после 9-месячных боев. Утверждает, что российское командование будет удерживать его до последнего из-за цены, которой он достался России.

Напоминаем, в сети опубликовали фотографию корвета "Самум" ЧФ РФ, который потерял ход после возможного столкновения с украинским морским дроном Sea Baby. Перед этим ВСУ нанесли удар по еще двум кораблям: по ним достали, предполагают, ракетой "Нептун" украинского производства. Между тем государственный секретарь Энтони Блинкен намекнул, что Украина имеет шанс получить ракеты ATACMS: рассказал, что к получению этих ракет нужно подготовиться.