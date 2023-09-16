Хотели как в Косово: в ГУР подсчитали потери ВС РФ во время боев за Гостомель

В феврале 2022 года действия спецназовцев ГУР и других подразделений Сил безопасности и обороны были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше оккупантов и их средств. РФ задействовала во время боев за Гостомель специалистов, которые специализировались на захвате аэродромов.

В начале полномасштабного вторжения во время боев на аэродроме "Антонов" в Гостомеле было уничтожено около 200 российских элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов. Об этом сообщил Герой Украины, командир подразделения спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО), офицер-разведчик, участвовавший в битве за Киев, во время восьмой встречи с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в нашей стране, по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского.

"В боях за аэродром "Антонов" государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, которые десятилетиями участвовали в военных учениях такого типа", — сказал представитель украинской разведки.

Он отметил, что оккупанты хотели высадить свой десант и захватить аэродром в Гостомеле, который хотели использовать как основной хаб для быстрой переброски военной техники и личного состава с помощью авиации, для дальнейшей оккупации Киева.

По словам военного, вероятно, враг думал, что сможет повторить сценарии захвата аэродрома в Косово во время "приштинского броска" 12 июня 1999 года или как в Казахстане в январе 2022 года.

"Они были настолько самоуверенны, не осознавая, что имеют дело с украинцами", — заявил разведчик.

Он добавил, что спецназовцы ГУР и другие подразделения Сил безопасности и обороны направили свои действия на то, чтобы уничтожить как можно больше живой силы и средств Вооруженных сил Российской Федерации и не дать захватить аэропорт в Гостомеле.

Напомним, в июле 2023 года участник боев за аэропорт "Антонов" в Гостомеле, представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) рассказал, что в феврале 2022 года разведка знала, что враг захочет захватить Гостомельский аэропорт, ведь именно оттуда можно наступать на разные районы Киева. Поэтому аэропорт сразу определили важным объектом.

В мае 2023 года начальник Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что бои в Мощуне и Гостомеле под Киевом разрушили планы оккупантов в отношении Украины.