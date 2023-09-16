Оккупанты передислоцировали десантные корабли из Черного моря после атак ВСУ, — командование

Большой десантный корабль, который повредили в Севастополе, не подлежит восстановлению из-за особенностей поражения и "почтенного возраста". В ВМСУ отметили, что потенциальный ремонт судна будет стоить немалых денег.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупанты передислоцировали три больших десантных корабля из Черного в Азовское море после того, как украинские бойцы повредили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Севастополе в ночь на 13 сентября. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что ВСУ смогли ударить в пока глубокий тыл оккупантов, и процессы, касающиеся освобождения украинской территории от врага, будут продолжаться в дальнейшем.

По словам Плетенчука, большой десантный корабль, который повредили ВСУ в Севастополе, не подлежит восстановлению из-за особенностей поражения и "почтенного возраста". В частности, он напомнил, что именно это судно было участником так называемого "сирийского экспресса" — корабль поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки Российской Федерации в Тартусе. Сейчас ремонтировать большой десантный корабль нет смысла и очень дорого, убежден представитель ВМС ВСУ.

Кроме этого, украинские бойцы поразили подводную лодку. Плетенчук добавил, что с начала полномасштабного вторжения это впервые, когда враг потерял подводную лодку в результате боевых действий.

Напомним, ночью 13 сентября в результате ракетных ударов большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" получили повреждения. Суда находились на территории Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе. Одно из судов получило значительные повреждения, об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 12 и 13 сентября.

Позже стало известно, что агенты "АТЕШ" и местные жители навели ракетный удар по российскому флоту. В частности, агенты "АТЕШ" в течение недели вели "активную деятельность" для того, чтобы выявить важные военные цели РФ.

14 сентября спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что врагу вряд ли удастся восстановить большой десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону".