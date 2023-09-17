Обучение украинских пилотов на F-16 "очень серьезно" сдвинулось с места, — Игнат (видео)

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, география стран, которые приобщаются к обучению украинских пилотов на F-16, довольно большая и увеличивается. США также будут обучать летчиков, этот вопрос уже решен.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 17 сентября заявил, что процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 "набрал обороты" и сильно сдвинулся с места. Об этом он сообщил во время эфира телемарафона "Единые новости".

"Процесс продолжается и география стран, которые приобщаются, довольно таки большая и она увеличивается. Соединенные Штаты, которые тоже присоединились к этому процессу, будут обучать пилотов, вопрос это уже решен. Они будут заниматься различной подготовкой, начиная с языковой и заканчивая уже непосредственной подготовкой пилотов на самолетах (F-16 — ред.)", — сообщил представитель Воздушных сил.

По словам Юрия Игната, сейчас задают очень много вопросов относительно того где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолетов мы получаем. На это он ответил так: "К сожалению, не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы. Не каждое государство хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на его территории. Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку".

Игнат заявил, что дальше об этом будут сообщать лидеры стран, где обучаются украинские пилоты.

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Обучение украинских пилотов на F-16: что известно

В октябре 2023 года Соединенные Штаты начнут обучение украинских пилотов управлению с истребителями F-16. Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что украинцы будут учиться английскому языку и специальной терминологии. Затем в октябре начнется непосредственное обучение на базе ВВС Национальной гвардии США "Моррис" в Тусоне, штат Аризона.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16. Он заявил, что Португалия поддерживает Формулу мира и активно сотрудничает с партнерами для передачи оружия Украине.

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Также Дания передаст ВСУ шесть самолетов F-16 до конца этого года. Страна пообещала Киеву поставить еще 19 истребителей в течение нескольких лет.

Кроме того, 18 августа стало известно, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов по многоцелевым истребителям F-16. Пакет инструкций включает учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.