Бывший британский премьер заявил, что союзники слишком медленно предоставляют ВСУ оружие. В свою очередь министр иностранных дел Великобритании сказал, что "он ошибается в этом вопросе".

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отреагировал на высказывание Бориса Джонсона о поставках оружия Украине. По мнению бывшего премьер-министра, помощь поступает слишком медленно. Об этом он сказал 17 сентября в эфире канала Sky News.

Комментируя слова Джонсона, Клеверли отметил, что "отдает должное его лидерству в этом вопросе". При этом глава МИД подчеркнул, что Великобритания была первой страной, которая передала Украине боевые танки, дальнобойные ракеты, а также согласилась обучать украинских летчиков.

Джеймс Клеверли сказал, что относится к комментариям экс-премьера "серьезно", однако, по его мнению, объем британской военной помощи, оказанной Киеву, является "доказательством того, что он ошибается в этом вопросе".

Что сказал Борис Джонсон

Бывший глава британского правительства в своей колонке для The Spectator от 16 сентября призвал ускорить помощь Украине в ее борьбе с военной агрессией Российской Федерации. Он выразил уверенность в том, что украинцев невозможно убедить сложить оружие или заключить сделку с Владимиром Путиным.

"Они хотят от нас только одного: оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть с этим дело. Почему мы всегда такие медленные? Как мы можем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку?" — заявил Джонсон.

Экс-премьер отметил, что украинские военные нуждаются в зенитно-ракетных комплексах, дополнительных системах Patriot, а также большем количестве дальнобойных ракет, таких как британские Storm Shadow и американские ATACMS.

"Президент Зеленский сказал мне, что ему нужно всего лишь 200 более сложных баллистических систем, таких как ATACMS, а у США в запасе есть тысячи. Зачем держать их на льду? Какой еще цели они могли бы служить, чтобы лучше гарантировать долгосрочную безопасность Запада, включая Соединенные Штаты?", — написал он.

Джонсон также добавил, что победа Владимира Путина стала бы "катастрофой для Запада и американского руководства". Он отметил, что это был бы сигнал о том, что европейские границы снова могут быть изменены насилием.

Напомним, 14 июля Борис Джонс написал в своей колонке, что страны НАТО должны были продемонстрировать на саммите в Вильнюсе уважение и благодарность Украине в связи с ее сопротивлением Российской Федерации.

Ранее, 13 июля, Борис Джонс предостерег США от "усталости" от Украины. Экс-премьер Великобритании заявил, что не может быть "никаких оправданий" для отсрочки членства Украины в НАТО.