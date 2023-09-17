Взрывы в Севастополе: громко в районе мыса Фиолент, где ВС РФ разместили свои базы (карта)

Жители Севастополя услышали серию взрывов и увидели несколько "вспышек". В Минобороны РФ заявили, что якобы "пресекли" атаку Украины, но, по словам местных, работа ПВО продолжается и в городе слышна стрельба.

Во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы со стороны мыса Фиолент. Об этом 17 сентября сообщили в местном пророссийском телеграм-канале.

Жители захваченного российскими войсками Севастополя пожаловались на "жуткие звуки", от которых "завибрировал дом" и могли "повылетать окна". В одном из сообщений предположили, что местные слышат работу ПВО. Также горожане увидели две "вспышки".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

В другом телеграм-канале проинформировали, что по Севастополю "промчались" скорые и пожарные машины с включенными сиренами.

Сообщения в телеграм-канале от 17 сентября Фото: Скриншот

Россия заявила о "террористической атаке БПЛА"

В Министерстве обороны РФ прокомментировали взрывы в Севастополе, заявив о "террористической атаке" украинских беспилотников. Попытку удара россияне якобы отбили, а целью ее были неназванные "объекты".

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над юго-западной частью полуострова Крым", — говорится в публикации вражеской пресс-службы.

Публикация пресс-службы Минобороны России от 17 сентября Фото: Скриншот

Однако сообщения в местном телеграмм-канале свидетельствуют о том, что "отбитая атака" продолжается. В городе продолжают раздаваться взрывы со стороны мыса, а также якобы работает российская ПВО.

Сообщения в телеграм-канале от 17 сентября Фото: Скриншот

Взрывы в Севастополе — это операция ГУР и ВМС

Источники медиа "Суспільне" в разведке сообщили, что взрывы во временно оккупированном Севастополе — это последствия совместной спецоперации Главного управления разведки Минобороны (ГУР) и Военно-морских сил ВСУ (ВМС).

Также журналисты со ссылкой на местного жителя написали, что в городе слышна стрельба.

Что находится на мысе Фиолент?

По данным "Крым.Реалии", мыс Фиолент — место совсем не туристическое, ведь там российские оккупанты разместили военную часть радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Издалека даже можно увидеть антенны комплекса "Мурманск-БН", а в нескольких километрах к северо-западу — расположился центр вражеской радиоэлектронной разведки. По соседству с ним находится еще одна воинская часть ВС РФ — ПВО, и она имеет на вооружении С-300/С-400.

Мыс Фиолент на карте Украины Фото: Скриншот

Журналисты передавали, что штаб базы ПВО находится через дорогу от базы отдыха. Буквально на соседнем пляже люди отдыхают и не догадываются о военном объекте на расстоянии менее километра. Прямо среди дач захватчики разместили и военную технику — склады и ракетный дивизион С-300/С-400.

Напомним, 15 сентября военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Украина охотится на российские комплексы С-400, расположенные на территории Крыма.

Ранее, 14 сентября, партизаны сообщали, что жители Евпатории боятся постоянных "прилетов" из-за отсутствия ПВО.