"Не должны дать Путину отдохнуть": Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет медленно

ВСУ важно продвигаться вперед хоть на небольшие расстояния. Зеленский также считает, что Путин давно перестал быть человеком, поскольку весь его путь основывается исключительно на кровавых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении Сил обороны идет медленно, а украинским защитникам важно продвигаться вперед хоть на небольшие расстояния и не давать передышки президенту страны-агрессора. Об этом он сказал в программе "60 минут" Скотта Пелли телекомпании СBS.

"Сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно честным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили наступление россиян и перешли в контрнаступление. И, несмотря на это, не очень быстро. Важно, что мы ежедневно движемся вперед и освобождаем территорию", — сказал Зеленский.

По его словам, продвижение даже на километр в день является важным для Украины.

"Нам нужно максимально освободить свою территорию и двигаться вперед, даже если это меньше полмили или сотни ярдов. Мы не должны дать Путину отдохнуть", — сказал украинский президент.

Также ведущий спросил президента Зеленского по поводу того, чего Путин добивается, убивая гражданских.

"Сломать нас. И выбирая гражданские цели, Путин хотел достичь именно этого. Этому человеку, который прошел свой путь с такими кровавыми действиями, со всем, что он говорил, нельзя доверять. Такому человеку нельзя доверять, потому что он уже давно не является человеком", — отметил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом 21 сентября. Это будет уже второй визит Владимира Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что в следующем году на оборону выделят 1,6 трлн гривен. Значительные бюджетные средства будут потрачены на оборонно-промышленный комплекс.