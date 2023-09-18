Освободили более 300 кв. км: в Минобороны рассказали об успехах под Бахмутом и на юге (карта)

Заместитель министра Анна Маляр подтвердила, что Силы обороны деоккупировали Андреевку и Клещеевку на Бахмутском направлении. С начала контрнаступления ВСУ освободили 260 квадратных километров на южном фронте и 51 квадратный километр в районе Бахмута.

Вооруженные силы Украины имеют успех на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Military Media Center.

Она отметила, что юг является основным направлением наступления украинских бойцов, именно там враг находится в обороне. В частности, на Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ защищаются. Однако ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении и освободили от оккупантов 5,2 квадратных километра на юге за прошедшую неделю.

"Южнее и восточнее Роботино мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 квадратных километра", — сказала Анна Маляр.

По ее словам, более 260 квадратных километров было освобождено на южном фронте с начала контрнаступления.

Мелитопольское направление

Кроме этого, ВСУ освободили два квадратных километра возле Бахмута в течение прошлой недели. Всего за время контрнаступательных действий был деоккупирован 51 квадратный километр в этом районе.

"На Бахмутском направлении, это на востоке наше направление наступления, в течение прошлой недели было освобождено два населенных пункта: Андреевка и Клещиевка", — сказала она.

По ее словам, у врага больше оружия и личного состава, тогда как преимуществом в украинской армии является мотивация, победа на переднем крае бойцов и профессионализм планирования командования. В частности, на этом направлении держит контрнаступление, также удается двигаться вперед теми средствами, которые направлены на оборону.

Бахмутское направление

Напомним, 17 сентября военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ВС РФ накапливает ресурсы в Запорожской области, в частности в район Токмака оккупанты переместили четыре воздушно-десантные дивизии. Он считает, что российские военные накапливают свои силы не только для противодействия контрнаступлению, но и для собственных будущих атак.

В тот же день руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш подтвердил освобождение Клещеевки в Донецкой области. Благодаря деоккупации поселка ВСУ смогли получить плацдарм, который поможет развивать наступательные действия и контролировать логистические маршруты. По его словам, украинские бойцы смогли нанести мощный удар по десантным подразделениям ВС РФ, батальону "Ахмат", "Шторм Z" и ГРУ ГШ РФ.