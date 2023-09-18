"Загадочная болезнь": военные РФ погибли при странных обстоятельствах в Мариуполе (фото)

Военных РФ отравили диверсанты или сами же мариупольцы. Для этого могли использовать яд, который не оставляет следы в организме и останавливает сердце, убеждены в оккупационной полиции.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 11 российских военных, в том числе два офицера, умерли от "загадочной болезни". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Загадочные болезни (нет) продолжают сокращать численность оккупантов", — сказал Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя со ссылкой на информацию из пророссийских Telegram-каналов рассказал, что за последние две недели в Мариуполе умерли 11 оккупантов якобы при странных обстоятельствах.

В пророссийской группе сообщили, что информацию о гибели оккупантов подтвердили в Генштабе РФ и так называемом МВД "ДНР". Отметили, что военным РФ было от 23 до 42 лет, они умерли от внезапной остановки сердца. Вскрытие показало, что только трое из них имели проблемы с сердцем, тогда как серьезные — только один.

Оккупационная полиция Мариуполя считает, что умерших могли отравить диверсанты или местные, которые ждут прихода Украины. В частности, подозревают, что это может быть яд, который останавливает сердце, после чего его следы в организме невозможно обнаружить.

Скриншот публикации с пророссийского канала

Напомним, 23 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что для полного восстановления города после деоккупации может понадобится несколько десятилетий. Над планом по возрождению Мариуполя работали почти год 12 команд, которые сформировали 154 проекта.

6 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном городе оккупанты ежедневно забирают десятки людей и вывозят их в неизвестном направлении. По его словам, в городе продолжают проводить фильтрационные мероприятия. Враг арестовал более 10 тысяч украинцев, в частности ежедневно этот показатель доходит до нескольких десятков, тогда как за неделю составляет — около 100 человек.