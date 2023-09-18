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Военный Фокус Российско-украинская война

"Один человек, одна болезнь": действия Путина ведут к Третьей мировой, – Зеленский

Анастасия Ковалева
Фото: УНИАН | Зеленский заявил, что действия Путина ведут к третьей мировой войне

По словам главы государства, действия президента России можно сравнить со смертельной болезнью, ведь это уносит жизни мирных людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин "стал в одну строку с раком, ВИЧ, ковидом". Действия, которые он в настоящее время осуществляет, направлены на возникновение Третьей мировой войны. Об этом Зеленский сообщил в интервью СBS.

"Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧ, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать", — говорит Зеленский.

Согласно заявлению президента, Россия имеет влиятельных соседей и многие мощные государства мира в своем окружении.

"Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему сказать, что твои шаги (Путина, — ред.) — это шаги, ведущие к Третьей мировой войне и виноват в Третьей мировой войне будешь только ты — один человек, одна болезнь", — добавил глава государства.

Зеленский напомнил, что война уносит жизнь, хотя это "не беда природная", "это не какой-то вызов, это рукотворное".

"Именно руками Путина создана трагедия в мире, которая уносит жизни мирных людей. Вот на что должны обращать внимание страны мира. Это самое главное. Сражайтесь там, где ничего не работает, думайте, подключайте мозг умных и талантливых людей всего мира там, где есть вызов , там, где планеты может не быть, там, где жизнь сокращается. Побеждайте ВИЧ, побеждайте рак, побеждайте ковид, побеждайте то, что действительно является трагедией. Но извините, где ковид, и где Путин", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что знает, где Вооруженные силы Украины прорвут оборону российских военных. Он отметил, что верит в украинских военных и знает, где ВСУ собираются мощно прорвать оборону врага, однако не может об этом сказать.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении Сил обороны идет медленно, а украинским защитникам важно продвигаться вперед хоть на небольшие расстояния и не давать передышки президенту страны-агрессора.