"Один человек, одна болезнь": действия Путина ведут к Третьей мировой, – Зеленский

По словам главы государства, действия президента России можно сравнить со смертельной болезнью, ведь это уносит жизни мирных людей.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин "стал в одну строку с раком, ВИЧ, ковидом". Действия, которые он в настоящее время осуществляет, направлены на возникновение Третьей мировой войны. Об этом Зеленский сообщил в интервью СBS.

"Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧ, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать", — говорит Зеленский.

Согласно заявлению президента, Россия имеет влиятельных соседей и многие мощные государства мира в своем окружении.

"Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему сказать, что твои шаги (Путина, — ред.) — это шаги, ведущие к Третьей мировой войне и виноват в Третьей мировой войне будешь только ты — один человек, одна болезнь", — добавил глава государства.

Зеленский напомнил, что война уносит жизнь, хотя это "не беда природная", "это не какой-то вызов, это рукотворное".

"Именно руками Путина создана трагедия в мире, которая уносит жизни мирных людей. Вот на что должны обращать внимание страны мира. Это самое главное. Сражайтесь там, где ничего не работает, думайте, подключайте мозг умных и талантливых людей всего мира там, где есть вызов , там, где планеты может не быть, там, где жизнь сокращается. Побеждайте ВИЧ, побеждайте рак, побеждайте ковид, побеждайте то, что действительно является трагедией. Но извините, где ковид, и где Путин", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что знает, где Вооруженные силы Украины прорвут оборону российских военных. Он отметил, что верит в украинских военных и знает, где ВСУ собираются мощно прорвать оборону врага, однако не может об этом сказать.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении Сил обороны идет медленно, а украинским защитникам важно продвигаться вперед хоть на небольшие расстояния и не давать передышки президенту страны-агрессора.