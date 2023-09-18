"Одна людина, одна хвороба": дії Путіна ведуть до Третьої світової, — Зеленський

За словами глави держави, дії президента Росії можна порівняти зі смертельною хворобою, адже це забирає життя мирних людей.

Related video

Президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін "став в один рядок із раком, ВІЛ, ковідом". Дії, які він нині здійснює, спрямовані на виникнення Третьої світової війни. Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю СВS.

"Путін став в один рядок із раком, ВІЛ, ковідом. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія буде на їхніх плечах, що це буде на їхній совісті. Якщо вони не розуміють, то світ повинен об'єднатися і сказати" , — каже Зеленський.

Згідно із заявою президента, Росія має впливових сусідів і багато потужних держав світу у своєму оточенні.

"Я не кажу про багатомільйонні нації, є мільярдні нації, які повинні просто йому сказати, що твої кроки (Путіна, — ред.) — це кроки, які ведуть до Третьої світової війни, і винуватий у Третій світовій війні будеш тільки ти — одна людина, одна хвороба", — додав глава держави.

Зеленський нагадав, що війна забирає життя, хоча це "не біда природна", "це не якийсь виклик, це рукотворне".

"Саме руками Путіна створено трагедію у світі, яка забирає життя мирних людей. Ось на що повинні звертати увагу країни світу. Це найголовніше. Боріться там, де нічого не працює, думайте, підключайте мозок розумних і талановитих людей усього світу там, де є виклик, там, де планети може не бути, там, де життя скорочується. Перемагайте ВІЛ, перемагайте рак, перемагайте ковід, перемагайте те, що дійсно є трагедією. Але вибачте, де ковід, і де Путін", — додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що знає, де Збройні сили України прорвуть оборону російських військових. Він зазначив, що вірить в українських військових і знає, де ЗСУ збираються потужно прорвати оборону ворога, однак не може про це сказати.

Президент України Володимир Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі Сил оборони йде повільно, а українським захисникам важливо просуватися вперед хоч на невеликі відстані і не давати перепочинку президенту країни-агресора.