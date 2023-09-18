ВС РФ переодевались в украинский "пиксель": подробности боев за Клещиевку

Ситуация в населенном пункте, несмотря на деоккупацию, остается сложной. ВС РФ пытаются вернуть позиции и прибегают к "нестандартным" решениям.

На Бахмутском направлении в районе Клещиевки российские оккупанты во время штурмов переодеваются в форму ВСУ. Об этом "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Несмотря на заявления об освобождении, ситуация в Клещиевке остается чрезвычайно сложной. Враг проводит штурмовые действия, чтобы отбить позиции, освобожденные нашими войсками. Россияне переодевались в украинскую форму и пытались провести штурмовые действия в Клещиевке", — рассказал аналитик.

По его словам, российские оккупанты и дальше будут прибегать к штурмам, пытаясь отбить утраченные позиции. Они размывают важность этих участков, потому что дальнейшее продвижение Сил обороны грозит блокированием войск ВС РФ в Бахмуте.

"Это создается с помощью перерезания линий обеспечения и усиления огневой поддержки, если мы будем двигаться дальше от железной дороги, на которую мы сейчас вышли, освобождение Клищеевки и Андреевки. Далее, я думаю, что закрепление на этой линии и усиление огневого контроля улучшит наши возможности по удержанию сил противника и "перемалыванию" их живой силы и техники в этом районе", — сказал Сергей Згурец.

Напомним, что украинские защитники освободили село Клещиевка в Донецкой области и успешно наступали на других участках Бахмутского направления. Сообщается, что ВС РФ контрактировали в районе Бахмута, но не достигли успехов.

Ранее сообщалось, что 17 сентября украинские бойцы деоккупировали село Клещиевка. Штурмовики из бригады "Ярость" записали в населенном пункте видеообращение со знаменами в руках.