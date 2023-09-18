"Неприятная неожиданность для врага": в ВСУ рассказали о важности освобождения Клещиевки (видео)

По словам майора Родиона Кудряшова, оккупанты вынуждены были отходить от первой линии обороны и хаотично строить вторую линию обороны. Это сильно усложняет логистику и ведение обороны.

После деоккупации населенного пункта Клещиевка Донецкой области Вооруженным силам Украины стало значительно проще продвигаться дальше на Бахмутском направлении. Об этом сообщил майор Родион Кудряшов – заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в комментарии "24 Каналу".

Логистика российских войск сильно пострадала. Украинские военные же наоборот – улучшили свою ситуацию на востоке.

По словам военного, к середине лета берег канала Северский Донец был полностью освобожден от оккупационных вооруженных сил. Это открыло новые возможности для развертывания операций. ВСУ планировали продвигаться в направлении интересных объектов и захватить контроль над населенными пунктами, такими как Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка.

Он также отметил, что Андреевка – логистический узел для перечисленных населенных пунктов.

"Это означает, что Вооруженные Силы уверенно двигаются вперед. Есть определенные планы по дальнейшим действиям и последующим шагам по освобождению Бахмута. Мероприятия, которые прошли в течение лета – это огромная работа ВСУ", – подчеркнул Родион Кудряшов.

Для российских вооруженных сил освобождение Андреевки стало неприятной неожиданностью, поскольку они вынуждены были корректировать свои привычные логистические маршруты для обеспечения фронта. В то же время, ВСУ, продвигаясь вдоль железнодорожного пути, улучшили свою логистическую базу.

"На сегодняшний день противник вынужден отходить от первой линии обороны и хаотично строить вторую линию обороны. Это сильно усложняет не только логистику, но и в принципе ведение службы по обороне противника", – заметил майор.

Однако стоит отметить, что логистика оккупантов все еще остается мощной. Сейчас важно смещение россиян с их главных позиций на резервные.

Напомним, что украинские защитники освободили село Клещиевка в Донецкой области и успешно наступали на других участках Бахмутского направления. Сообщается, что ВС РФ контрактировали в районе Бахмута, но не достигли успехов.

Ранее сообщалось, что 17 сентября украинские бойцы деоккупировали село Клещиевка. Штурмовики из бригады "Ярость" записали в населенном пункте видеообращение со знаменами в руках.