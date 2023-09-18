Украина вернула двух детей с оккупированных территорий, — Лубинец (фото)

В Центре защиты прав ребенка возвращенный домой 13-летний Кирилл нарисовал на доске флаг Украины и отметил, что очень любит свою страну.

Украина вернула еще двух детей с временно оккупированных россиянами территорий. Об этом сообщил в Телеграмме омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Омбудсман отметил, что это двое братьев — 13-летний Кирилл и 4-летний Сергей.

"Их мама обратилась в Офис Омбудсмена лично с просьбой помочь вывезти детей на подконтрольную территорию Украины. Мы проработали обращение и имеем положительный результат", — написал он.

По его словам, также дети посетили Центр защиты прав ребенка. 13-летний Кирилл, находясь в Центре, нарисовал на доске флаг Украины и отметил, что очень любит свою страну.

Лубинец напомнил, что его офис работает на два направления: первое — это непосредственно возвращение ребенка в Украину, учитывая все риски и разработка конкретных шагов, а второй — это психологическая, юридическая, гуманитарная помощь ребенку, которого вернули, и его семье.

Напомним, одиннадцать детей из Херсонской области 14 сентября вернулись из временно оккупированного левобережья . Самому младшему ребенку три года, а среди 11 юных жителей Херсонщины только у двух нет родителей.

Также 13 сентября Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий и регионов России. 12 сентября Украина вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонской, Луганской и Запорожской областей. А 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, которые находились во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допросы по надуманным обвинениям.