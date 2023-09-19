Хотел якобы атаковать нефтебазу: в Подмосковье нашли новые обломки БПЛА, — соцсети (карта)

По информации российских медиа, остатки от дрона были обнаружены в поселке Константиново, где и расположена Володарская нефтебаза. Она снабжает всю столицу и приближенные области нефтепродуктами.

Неизвестный беспилотник якобы пытался атаковать в Подмосковье Володарскую нефтебазу, которая отвечает за снабжение нефтепродуктами российскую столицу и ближайшие области. Об этом сообщают российские медиа 18 сентября.

Обломки якобы уничтоженного российской системой ПВО дрона были обнаружены недалеко от Володарской нефтебазой (линейная производственно-диспетчерская станция). Она расположена в поселке Константиново Раменского района Московской области.

Беспилотник якобы пытался атаковать нефтебазу в Подмосковье Фото: Скриншот

"Станция является узловой точкой, отвечающей за снабжение нефтепродуктами Москвы и области", — говорится в сообщении.

Больше подробностей на этот счет от российских медиа не прозвучало. Также не предоставлено никаких доказательств.

Атака БПЛА по России: что известно

В ночь на 17 сентября неизвестные дроны атаковали Москву и область, о чем сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сначала он рассказал о якобы успешном отражении атаки в городском округе Истра.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — заявил мэр Москвы.

После этого, ближе к утру он написал об еще одной атаке БПЛА, но уже в Раменском районе Московской области. Тогда по его словам не было разрушений и пострадавших в результате падения обломков. Вероятнее всего, об этом найденном БПЛА и сообщили российские медиа, когда писали о якобы попытке атаки Володарской нефтебазы.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что атаки украинских дронов заставили РФ пересмотреть тактику ПВО Москвы. Западные эксперты полагают, что попытки усилить защиту Москвы может привести к концентрации военных сил и средств вокруг столицы. Это в свою очередь делает российскую столицу более привлекательной целью для нанесения ударов.