Германия отправит Украине пакет помощи на 400 млн евро, но без ракет Taurus, — Минобороны

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, немецкое правительство еще не решило, будет ли осуществлять поставку ракет. Зато передаст Украине боеприпасы и другое военное оборудование.

Германия готовит новый пакет помощи Украине на 400 миллионов евро, однако в него не войдут дальнобойные ракеты Taurus. Об этом 18 сентября сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус изданию Bild.

По словам Писториуса, в пакет войдут дополнительные боеприпасы различных типов, так как это то, в чем больше всего нуждается Украина.

"Кроме того, мы поможем с защищенной техникой и системами разминирования. Но мы также позаботились о приближающейся зиме: мы отправим одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла. Общая стоимость пакета составит 400 миллионов евро", — заявил Писториус.

Он также отметил, что ракеты Taurus не войдут в пакет помощи. Дело в том, что немецкое правительство еще не решило, будет ли осуществлять эту поставку.

"Когда мы помогаем Украине, мы спрашиваем себя: в чем наши сильные стороны? Это наши современные основные боевые танки Leopard 2A6. Есть наземная ПВО. Наша система ПВО IRIS T SLM каждый день спасает жизни в Украине", — заявил Писториус.

Министр заявил, что перед каждой отправкой вооружения Украине правительство оценивает риски, проясняет ряд политических и юридических моментов.

Напомним, что 14 сентября немецкие депутаты поддержали идею о передаче ракет Taurus Украине. Парламентарии считают, что, учитывая следующее заседание по вопросам обороны Украины в рамках формата Рамштайн, которое состоится 19 сентября, ФРГ должна предоставить Украине дальнейшие обязательства.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 сентября говорил, что процесс передачи ракет Taurus продвигается вперед. Он заявил, что процесс принятия решения о предоставлении Киеву ракет внутри Германии продвигается. Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить.