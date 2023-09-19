Битва за Бахмут: ВСУ во время контрнаступления разбили элитные части ВС РФ, — ISW

По словам аналитиков, Силы обороны Украины смогли разбить подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ

Во время контрнаступления ВСУ смогли разбить элитные части ВС РФ к югу от Бахмута в Донецкой области. Эти части ранее участвовали в контратаках и пытались отбросить наступление украинских сил в этом районе. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 18 сентября говорится, что Силы обороны Украины смогли разбить подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ во время освобождении Андреевки и Клищевки.

По словам экспертов, в пользу этого говорит заявление российского командира батальона "Восток" Александра Ходаковского о том, что погиб командир 31-й бригады ВДВ ВС РФ. Кроме того, 72-я мотострелковая бригада, как предполагается, оказалась неэффективной в бою против украинских сил, хотя неясно количество личного состава.

Аналитики заявили, что если недавнее наступление украинских войск южнее Бахмута привело к уничтожению боеспособности 31-й и 83-й бригад ВДВ, то командование оккупантов будет вынуждено перераспределить элементы другого элитного соединения для поддержки критических участков своей обороны к югу от Бахмута.

Напомним, что 18 сентября бригада "Лють" показала, как освобождала Клещиевку под Бахмутом. Штурмовики показали, как уничтожали вражескую технику и живую силу врага. Также в видео видно, как бойцы запускают беспилотные летательные аппараты и подписывают снаряды, которые затем запускают по Вооруженным силам Российской Федерации