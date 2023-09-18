"Сыпется вся их концепция": РФ под Бахмутом может остаться без важной дороги, — эксперт

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, действия украинских защитников в ходе контрнаступления могут вынудить противника отойти ближе к оккупированной Горловке.

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Российские оккупанты находятся перед перспективой потери одного из самых важных направлений, которое служит для противника логистической артерией. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала Freedom 18 сентября.

По его словам, в ближайшее время может начаться операция, которая перережет доступ россиян к трассе 0513, которая объединяет Бахмут и Горловку и является важной логистической артерией для ВС РФ.

Эксперт рассказал, куда дальше могут пойти ВСУ в ходе контрнаступления Фото: DeepStateMAP

"Я думаю, что в ближайшее время мы еще услышим хорошие новости с Курдюмовки. И если рассматривать целиком эту линию Курдюмовка – Андреевка – Клещиевка, то, по сути, это и была основная опорная линия российских оккупантов к юго-западу от Бахмута. И сейчас, теряя контроль над этими селами, они вынуждены переходить уже на левую сторону от железной дороги. А там от железной дороги до самой трассы 0513 нет серьезных опорников, чтобы закрепиться", — рассказывает Александр Коваленко.

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Сейчас, когда населенный пункт Клещиевка перешел под контроль Украины, оккупанты оказались в низине. Силы обороны держат под огневым контролем все господствующие высоты. В результате, бойцы ВС РФ под напором ВСУ могут начать отходить к дороге Т0513.

Этот момент и можно будет считать началось операции по перерезанию 0513, логистической артерии, ведущей в южный центр Бахмута. А там недалеко и город Горловка, который многие годы находится под оккупацией.

"Для россиян это очень важная логистическая артерия именно на юге. Если она будет перерезана, то можно говорить, что в южном секторе сыпется не то, чтобы вся их оборона, а вся их концепция удержания южного сектора", — подытожил военно-политический обозреватель.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что в Минобороны рассказали об успехах под Бахмутом и на юге. Силы обороны на прошлой неделе деоккупировали Андреевку и Клещиевку на Бахмутском направлении. С начала контрнаступления ВСУ освободили 260 квадратных километров на южном фронте и 51 квадратный километр в районе Бахмута.