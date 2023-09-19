На Закарпатье осудили отца двоих детей, который отказался от мобилизации из-за болезни

Мужчина неоднократно лечился в стационаре из-за проблем с почками, которые имеет с детства. Несмотря на это ВВК признала его здоровым, и впоследствии украинец оказался на скамье подсудимых.

Отец двоих детей отказался от мобилизации из-за того, что имеет проблемы с почками с детства. В то же время военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его годным к службе. Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

30 мая ВВК признала украинца годным к службе во время военного положения, но гражданин с заключением медиков не согласился и написал отказ от мобилизации.

Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся, а также попросил строго не наказывать. По его словам, причиной отказа послужили болезни почек, которые он имеет с детства.

Как оказалось, обвиняемый неоднократно лечился в стационаре. Ему были поставлены врачами острый пиелонефрит и микронефролитиаз (камни в почках). Кроме того, жена мужчины лечится у психотерапевта в областной больнице с диагнозом "генерализованное паническое расстройство с паническими атаками".

Суд признал украинца виновным и наказал лишением свободы на три года, заменив реальный срок на два года испытательного.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором люди в военной форме жестко задерживают на остановке мужчину и пытаются затолкать его в машину. Очевидцы обвинили в инциденте представителей Львовского ТЦК, там пообещали провести проверку.

Правоохранители разоблачили в Одессе руководительницу медучреждения, которая вместе с сообщниками продавала уклонистам выписки с диагнозом "туберкулез". За такую услугу женщина требовала у "клиентов" 1,5 тысячи долларов.