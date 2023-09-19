"Нереально восстановить": что показывают фото уничтоженной субмарины "Ростов-на-Дону"

Аналитик H I Sutton уверен, что подводную лодку невозможно восстановить, потому что удар пришелся в заднюю и переднюю части субмарины. Скорее всего внутри "Ростов-на-Дону" невозможно узнать, каждая труба и винтик подверглись высокому давлению от удара.

Российская дизель-электрическая субмарина "Ростов-на-Дону" была атакована ракетами. В сети показали фото пораженной машины. OSINT-аналитик H I Sutton проанализировал, что произошло с российской подводной лодкой.

Фотографии подводной лодки показывают, что крылатая ракета попала прямо в корпус. Стало понятно, что ущерб от удара еще хуже, чем показывали предыдущие снимки со спутника. Корпус имеет значительные проломы.

Аналитик говорит, что повреждение задней части лодки вблизи силовой установки, а также носовой части означает, что ни одна часть корпуса не может быть спасена. Внутреннее оборудование субмарины уничтожено вдоль всего корпуса. Каждый винтик, каждая труба и кронштейн подверглись давлению, поэтому внутри "Ростов-на-Дону" невозможно узнать.

Два места поражения субмарины "Ростов-на-Дону"

На одной из фотографий видно еще один пробой. Sutton не исключает, что был взрыв изнутри лодки одной из батарей. Поэтому был поврежден герметичный корпус. Однако позже он отказался от идеи уничтожения батареи изнутри.

"Это реально невозможно отремонтировать. Я уверен, что любой ремонт в Севастополе сделать невозможно. Подводную лодку надо было бы латать и буксировать или на баржу, наверное, в Санкт-Петербург", — заявил аналитик.

Напомним, в ночь на 13 сентября прогремели взрывы во временно оккупированном Севастополе. В результате удара были уничтожены БДК "Минск" и "Ростов-на-Дону".

Фокус разбирался, что известно о ВДК "Минск", который был уничтожен в Севастополе.