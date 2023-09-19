Стратегически важный район: ВС РФ активизировались у дельты Днепра — британская разведка

Дельта Днепра является стратегически важной не только для украинских военных, но и для оккупантов. С начала сентября там продолжаются тяжелые бои.

Вооруженные силы Российской Федерации передислоцировали в дельту Днепра в Херсонской области вновь созданный 40-й армейский корпус. Об этом 19 сентября сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

"В течение первой половины сентября 2023 года продолжаются тяжелые бои вокруг островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области, которые сейчас являются линией фронта", — говорилось в сообщении.

Отметили, что украинская и российская стороны осуществляли рейды "на небольших лодках против островов и противоположных берегов реки". В разведке считают, что существует возможность того, что армия РФ активизировалась в этом районе, ведь сектор отдали под ответственность вновь созданному 40 армейскому корпусу.

В британской разведке отметили, что по сравнению с другими фронтами, количество задействованных сил нового армейского корпуса в дельте Днепра является небольшим. Однако этот район является стратегически важным, что для украинских бойцов, что для российских оккупантов. Кроме этого, это даст возможность отвести подразделения врага от тяжелых боев в Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 18 сентября сообщили, что украинские военные имели успехи к западу от Вербового, расположенного в 18 км к юго-востоку от Орехова Запорожской области. Тогда как ВС РФ пытались вести наступление в районе села Роботино, чтобы восстановить утраченные позиции.

18 сентября генерал армии США Марк Милли заявил, что нынешнее украинское контрнаступление не сможет завершить войну, поскольку полное изгнание российских военных и освобождение всех оккупированных территорий — очень высокая планка, для которой понадобится много времени и усилий. По его словам, сейчас в Украине находится более 200 тысяч российских военных.