"Раны на теле нашей страны": 5 штурмовая бригада показала с дрона последствия боев за Клещеевку (видео)

Российские оккупанты полностью уничтожили населенный пункт в Донецкой области, но не оставляют попыток вернуть утраченные позиции.

Поселок Клещеевка, который разрушен в результате боевых действий, был освобожден украинскими войсками. Видео с места событий опубликовала в Facebook 5 штурмовая бригада.

В сообщении говорится о том, что оккупанты полностью уничтожили населенный пункт. Враг не жалеет снарядов уничтожая наши города и села.

"Уничтоженный оккупантами поселок, как раны на теле нашей страны. Сколько таких ран получила Украина трудно сказать", — говорится в заметке.

Несмотря на все трудности, ВСУ и в дальнейшем шаг за шагом освобождают от оккупантов нашу землю. Бойцы верят, что захватчиков удастся уничтожить.

Освобождение Клещеевки

Украинские силы 17 сентября освободили Клещеевку. Штурмовики заявили, что над селом в Донецкой области снова взвился украинский флаг.

Украинские войска наносят врагу значительные потери, закрепляются на достигнутых рубежах. Силы обороны также отбили атаки российских войск в районе Клещеевки.

Также враг попытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. Успехов российские оккупанты так и не достигли. Украинские войска и в дальнейшем проводят штурмовые действия в районе Бахмута.

Напомним, 18 сентября спикер ВСУ заявил, что войска прорвали линию обороны россиян в районе Бахмута. Крупных населенных пунктов в дальнейшем нет, идет трасса и есть большое количество лесополос, поэтому освобождение Андреевки и Клещеевки позволяет прогнозировать быстрое движение украинских войск. Он отметил, что освобождение Андреевки и Клещеевки открывает перспективы для дальнейшего продвижения. Это позволит быстрее двигаться вперед и освобождать локации. Сейчас украинские подразделения и в дальнейшем проводят штурмовые действия.