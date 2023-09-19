Впервые при участии Умерова: США на "Рамштайн" анонсировали прибытие в Украину танков Abrams

Ранее Штаты анонсировали поставку 31 танка M1 Abrams. Украинские военные осваивают машины в Германии.

19 сентября проходит 15-е заседание в формате "Рамштайн". Во время вступительного слова министр обороны США Ллойд Остин анонсировал прибытие танков Abrams M1 в Украину. Об этом стало известно из прямого эфира заседания.

Сначала министр обороны Ллойд Остин поблагодарил бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова за то, что он сделал для обороны Украины. Также он приветствовал Рустема Умерова на новой должности и сказал, что ожидает плодотворного сотрудничества. Контрнаступление, по словам Остина, также постепенно, но неуклонно продолжается. Общая военная помощь Украине от США и партнеров составляет более 76 млрд долларов.

"Россия пыталась деморализовать украинцев, но вместо этого деморализовала свою армию. Кремль изолировал самого себя", — заявил Ллойд Остин.

Министр заявил, что время не играет на руку Путину, который ведет империалистическую войну против Украины.

"Я также рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые США ранее пообещали, будут скоро будут доставлены в Украину", — заявил Остин.

Видео с таймкодом на моменте, когда речь идет о M1 Abrams

Добавим, США пообещали Украине поставку 31 одного танка M1 Abrams. Украинские военные осваивают их в Германии. Ранее объявлялось, что американские танки поступят в сентябре.

Отдельно Остин отметил, что российские удары по зерновой инфраструктуре уничтожили не менее 280 тысяч тонн зерна. Этого хватило бы для 10,5 млн человек на более чем год. Чем дольше идет война, тем более жестокими становятся россияне.

Напомним, в августе Резников говорил, что основными целями для Украины на "Рамштайн" будет дополнительное оснащение бронетехники, ПВО и другое вооружение.

Фокус разбирался, как Украине защитить зерно от обстрелов.