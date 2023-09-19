Обострение в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил об обстрелах и обвинил Армению в теракте

По данным Минобороны, в Ходжавендском районе на противотанковой мине подорвался грузовик с сотрудниками МВД. Официальный Баку в организации теракта и гибели военнослужащих обвиняет Ереван.

В ночь с 18 на 19 сентября "члены незаконных армянских вооруженных формирований" на территории Азербайджана несколько раз обстреляли позиции республиканской армии в Агдамском и Кедабейском районах. Об этом сообщает новостной сайт Azernews со ссылкой на Министерство обороны страны.

Издание пишет, что с азербайджанской стороны были предприняты "ответные меры".

Также сообщается, что той же ночью на 58-м километре строящейся автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша в Ходжавендском районе подорвался на противотанковой мине грузовик. В заявлении пресс-службы азербайджанского управления Министерства внутренних дел утверждается, что взрывчатка была заложена в этом районе незаконной армянской диверсионной группой.

В результате взрыва погибли четыре сотрудника МВД Азербайджана. По факту совершения террористического акта, совершенного против сотрудников МВД, возбуждено уголовное дело.

Динамика конфликта на армяно-азербайджанской границе

11 мая этого года Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации, нарушении режима прекращения огня и пренебрежении достигнутыми ранее соглашениями после обмена артиллерийскими ударами на границе.

22 мая Армения заявила, что готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана в целях сохранения мира.

Несколькими днями позже появились сообщения, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности двух государств.

Но уже в июне в Нагорном Карабахе снова прогремели выстрелы. В результате обстрела с армянской стороны был ранен азербайджанский пограничник. Баку обвинил Ереван в организации очередной провокации.

В сентябре Минобороны Азербайджана снова сообщило об обстреле в Нахичеване и попытке "незаконных армянских вооруженных формирований" подобраться к азербайджанским позициям в Агдамском районе.