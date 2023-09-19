Давят на психику: Игнат рассказал, какова цель ночных атак по Украине "Шахедов" ВС РФ

Российское командование пытается оказать психологическое давление на украинцев. Для этого использует специальную тактику ударов, чтобы дронов хватило дольше.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему ВС РФ каждую ночь атакуют Украину несколькими десятками дронов-камикадзе Shahed-136. В частности, в ночь на 19 сентября враг запустил 30 барражирующих боеприпасов, которые сбивались ПВО в Хмельницкой, Львовской и ряде других областей. О цели россиян Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам представителя ПВ ВСУ, российское командование каждую ночь бьет по Украине дронами-камикадзе, количество которых меняется от десятка до нескольких десятков. Иногда их количество достигает и 50 ед., подчеркнул он. При этом используется тактика растягивания во времени — чтобы имеющегося количества БПЛА хватило надолго.

Удары россиян имеют две основные цели, пояснил Игнат. Во-первых, россияне пытаются поразить важные объекты. Во-вторых, оказывают психологическое давление на население.

"И постоянно на это должна реагировать и экономика, и, как сказал, морально-психологическое состояние людей", — сказал он. При этом, если враг будет иметь больше дронов, то будет атаковать еще сильнее.

Чтобы противодействовать замыслу врага, Украина должна наращивать установки "малой ПВО", подчеркнул спикер ВС ВСУ. Перечислил, какие именно установки нужны Украине: ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, NASAMS и ЗРК Patriot среднего и большого радиуса действия. Эти устройства помогут защитить объекты на территории Украины и от крылатых ракет, и, при необходимости, от российской авиации.

Ночная атака по Украине: детали

В ночь на 19 сентября россияне запустили по Украине 30 дронов-камикадзе Shahed-136 и одну баллистическую ракету "Искандер", заявили в Воздушных силах. Удалось сбить 27 беспилотников, которые направлялась с южного направления через центральные области на запад страны.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал о последствиях атаки врага по Львову. По его словам, дроны достали до промышленного предприятия. На территории предприятия начался пожар. Также есть несколько пострадавших. Случайные свидетели атаки врага рассказали, что беспилотники пролетели прямо над центром города — их видели над площадью Рынок.

Напоминаем, в ночь на 18 сентября ВС РФ также атаковали Украину дронами и крылатыми ракетами. Той ночью беспилотники угрожали южным областям, а для атаки враг поднял в воздух большое количество самолетов. В то же время в первые недели сентября Силы обороны достали до ЧФ РФ в оккупированном Крыму: эксперт отметил, какие последствия это имеет для российского флота.