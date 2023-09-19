Зимой будут бить сильнее: Львовская ОВА собирает деньги на 50 мобильных групп против дронов (видео)

Военная администрация региона обратилась к местным предпринимателям за помощью. В частности, собирают деньги, чтобы экипировать мобильные группы для борьбы с дронами.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что зимой ожидаются массированные атаки российскими дронами-камикадзе. Чтобы противодействовать им, планируют создать мобильные группы для "охоты" на беспилотники ВС РФ, которые пытаются попасть по объектам на территории области. Об этом он заявил в эфире Всеукраинского телемарафона.

По словам Козицкого, в области будет работать 50 мобильных групп для противодействия российским атакам. Пока работают над планом по их созданию и собирают деньги в специальный фонд. Деньги в фонд перечисляют представители бизнеса, к которым обратилась Львовская ОВА.

Сейчас областная власть сотрудничает с Воздушным командованием "Запад" и Теробороной: им пытаются помочь, прогнозируя мощные воздушные атаки россиян в осенне-зимний период.

"Поможем сделать все возможное, чтобы жители Львовщины были в безопасности", — сказал чиновник.

Ночная атака РФ: детали

В ночь с 18 на 19 сентября 2023 года российское командование запустило по Украине 30 дронов-камикадзе "Шахед" и одну баллистическую ракету "Искандер". Силы ПВО сбивали дроны вдоль маршрута, по которому они направлялись с юга и запад. Однако три беспилотника добрались до Львовщины и повредили склад промышленно предприятия во Львове, заявил утром Максим Козицкий.

На месте попадания российских беспилотников начался пожар. В результате российского удара погиб один человек: его тело извлекли из-под завалов. Еще двое граждан — 26-летний и 68-летний — доставлены в больницу.

Между тем мэр Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о последствиях удара российского "Искандера-М". В частности, россияне повредили детский сад, школу, 20 многоквартирных домов. Разбитые окна пока затянут пленкой, а в течение недели — застеклят, заверил мэр.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал ночные удары россиян, когда они запускают по Украине по несколько десятков "Шахедов" за раз. По его словам, враг пытается оказать психологическое давление на украинских граждан.

Напоминаем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что ВСУ не освободят Крым из-под российской оккупации. Рассказал, что убеждал Кремль уйти с полуострова, но не смог добиться успеха. Также он спрогнозировал продолжительность войны РФ против Украины: она закончится еще не скоро.