"Храбрые войска": наступление Украины "достигает устойчивого прогресса", — глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на авиабазе Рамштайн оценил контрнаступление Украины. По его словам, ВСУ прорываются через хорошо укрепленные линии обороны ВС РФ.

Министр обороны США Ллойд Остин 19 сентября на заседании Контактной группы по обороне Украины, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии, заявил, что контрнаступление ВСУ, длившееся несколько месяцев, уверенно продвигается вперед, сообщает CNN.

"Храбрые украинские войска прорываются через хорошо укрепленные линии российской агрессивной армии", — заявил Остин.

На встрече он призвал представителей других стран продолжить помощь Киеву в обеспечении безопасности. По его мнению, успехи на поле боя в Украине "зависят от важнейших возможностей, предоставляемых членами этой контактной группы".

Ллойд Остин заявил, что на данный момент Украине было предоставлено более 76 миллиардов долларов прямой помощи в сфере безопасности. Однако он добавил, что Украина в дальнейшем нуждается в системах ПВО.

"ПВО спасает жизни. Поэтому я призываю эту группу продолжать помощь в области наземной противовоздушной обороны Украины", — сказал он. — "Наша общая приверженность будет иметь жизненно важное значение во время нынешних сражений и в предстоящем долгом пути".

Также министр обороны США отметил, что нападения РФ на зерновую инфраструктуру Украины напрямую угрожают глобальной продовольственной безопасности.

"Москва нападает на украинскую инфраструктуру с июля, когда она вышла из сделки, которая позволяла украинским судам обходить российскую блокаду украинских портов на Черном море и безопасно проходить по водному пути к турецкому проливу Босфор, чтобы выйти на глобальные рынки", — напомнил министр.

Остин заявил, что ВС РФ уничтожили "по меньшей мере 280 тысяч тонн зерна. Этого достаточно, чтобы прокормить 10,5 миллионов человек в год".

"Чем больше Россия затягивает свою войну, тем более вопиющей становится ее жестокость. Нападения России вышли далеко за пределы поля боя и причинили неисчислимые человеческие страдания… История покажет всю безрассудность безрассудного, жестокого и неспровоцированного вторжения Путина в своего мирного соседа", — подчеркнул Ллойд Остин.

Напомним, США пообещали Украине поставку 31 одного танка M1 Abrams. Украинские военные осваивают их в Германии. Ранее объявлялось, что американские танки поступят в сентябре.